За аварию на Ухтинском НПЗ будут судить трех человек

Фото: ГУ МЧС России по Республике Коми

Фигурантами уголовного дела об аварии на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе стали три человека, их будут судить. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Фигурантами дела стали начальник цеха, его заместитель и начальник участка предприятия. Их обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба.

По данным следствия, 9 января текущего года на участке приема, хранения нефти и приготовления товарной продукции предприятия произошла авария. В результате пострадал один из работников. Ему был причинен тяжкий вред здоровью. Кроме того, причинен имущественный ущерб на общую сумму более 55 миллионов рублей.

Фигуранты знали о размещении в емкости присадки, не соответствующей проектному решению и о превышении допустимой температуры внутри. Нарушив инструкции, обвиняемые допустили небезопасную эксплуатацию емкости и не приняли мер по ее остановке. Это и привело к аварии.

Обвиняемые признали вину, а также возместили потерпевшему причиненный ущерб с учетом компенсации морального вреда.

Следствием собрана доказательственная база, что позволило передать уголовное дело прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении.

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