Два проекта из Коми попали в финал национальной туристской премии

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Два проекта из Коми вышли в финал национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2020. Об этом в своем обращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

По направлению «Лучшее молодежное туристическое событие» в финал вышел республиканский фестиваль исполнителей джаз, рок, фолк и популярной музыки «Сосны». Это мероприятие проводится на территории Сосногорска с 1991 года. На фестивальной сцене побывали такие именитые артисты, как Юлия Савичева, Вячеслав Бутусов, Алексей Белов и Ольга Кормухина, группы «Сплин», «Чичерина», «Северный флот», «Слот» и другие. Ежегодно фестиваль собирает в среднем свыше тысячи участников и зрителей со всей России.

Одним из лучших проектов туристического события признан Национальный праздник оленеводов «Тэрыб кöр» («Быстроногий олень»). В этом году он не был проведен из-за пандемии коронавируса. В финал премии мероприятие выходит уже в третий раз. Праздник ведет свою историю с 1997 года. Он традиционно проводится в поселке Юсьтыдор на Олень-поле. На нем можно увидеть оленеводческие игры: метание аркана на шест, прыжки через нарты, гонки на оленьих упряжках, а с 2019 года в программу конкурса были введены бег на лямпах (охотничьи лыжи) и катание на собачьих упряжках. В прошлом году праздник посетили более 5 тысяч человек.

Всего на премию заявилось около 400 участников проектов из России, Молдовы и Объединенных Арабских Эмиратов. Финал состоится 8-10 декабря в Екатеринбурге.

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Увидеть быт оленеводов, посмотреть, как одеваются, где живут, на каком языке общаются представители коренного народа можно только на празднике «Тэрыб кöр».

В 2019 году он прошёл в Инте (подробнее)