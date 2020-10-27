Банкоматы Райффайзенбанка вошли в пятерку лучших по управлению наличными по версии Markswebb

Рейтинг был составлен в рамка исследования ATM Customer Experience Rank 2020 консалтингового агентства Markswebb и отражает удобство и полноту выполнения операций с наличными. В исследовании приняли участие банкоматы десяти банков.

Общая оценка складывалась из оценок выполнения различных сценариев, каждой из которых присваивался определенный вес. Больше половины веса общей оценки составили задачи, связанные с управлением наличными клиента с дебетовой картой. Треть оценки сформировали задачи погашения задолженностей по кредитным продуктам. Минимальный вес присвоен редким сценариям, например, внесению и снятию наличных без авторизации.

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы при проведении любых операций с наличными через банкомат нашим клиентам было легко и удобно», — рассказала Дарина Хохлушина, руководитель направления по развитию розничного бизнеса макрорегиона «Запад».

В сентябре Райффайзенбанк сообщил о планах обновить сеть банкоматного обслуживания. В августе был завершен пилот устройств-ресайклеров* южнокорейского производителя Hyosung, и планируется, что к концу первого квартала 2021 года 20% банкоматной сети банка будет обновлено за счёт таких устройств. Новую модель отличает повышенная надёжность за счет использования нового типа модуля распознавания купюр, также они позволяют совершать операции по внесению средств в три раза быстрее и проводить многие операции бесконтактно за счет NFC. Подробнее о банкоматной сети Райффайзенбанка можно узнать на сайте.

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Среди участников: Альфа-Банк, БКС Брокер / AIC, Открытие, Сбер, СКБ Контур, Тинькофф Инвестиции, Home Credit Bank, а также команда немецкого необанка N26 (подробности).