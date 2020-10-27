В Коми одну школу полностью перевели на удаленное обучение

В Коми одну школу полностью перевели на «удаленку». Речь идет о средней школе села Корткерос, где обучается почти 800 детей.

С 27 октября школа перешла на дистанционный режим работы. В таком формате дети будут учиться четыре дня - все задания будут размещаться в системе «Электронное образование». Всего в школе обучается 775 детей.

- В период дистанционного обучения школа для посещения закрыта с целью разобщения участников образовательного процесса.Организация в этот период консультаций, кружков, тренировок в здании школы запрещена. После каникул планируется вернуться к обычному режиму обучения, - сообщается на сайте средней школы. Отметим, что по ситуации на 27 октября в муниципалитете зафиксировали 116 зараженных коронавирусом, на самоизоляции находится еще 137 человек.

Напомним также, что по состоянию на 22 октября по причине заболеваемости COVID-19 закрытых полностью учреждений на карантин в регионе нет. Но карантины введены в 23 классах школ и группах детских садов. По ОРВИ и гриппу карантины введены в 102 классах школ и группах детских садов.

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