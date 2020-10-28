Погода в Коми 28 октября: повсюду слякоть, только в Воркуте зима

В Сыктывкаре, Ухте температура ночью -1...+1 °C, днем +2...+4 °C. Облачно с прояснениями, небольшой снег, мокрый снег.

Холоднее всего в Воркуте: ночью -9...-11 °C, днем -4...-6 °C. Переменная облачность, временами небольшой снег.

На остальной территории республики днем 0...+3. В Объячево - до плюс 5. Облачно с прояснениями, временами осадки (снег, мокрый снег), сообщает Коми ЦГСМ.

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