Пять детей у двух матерей изъяли приставы Коми

Фото: архив КП

Судебные приставы по Сыктывкару исполнили два судебных решения об отобрании детей, сообщает пресс-служба ведомства

У 39-летней жительницы поселка Краснозатонский дети 5, 12 и 14 лет, у 36-летней жительницы пос. Выльтыдор – 9 и 15 лет. Своим неразумным поведением обе женщины привлекли внимание органов опеки, которые подали исковые заявления о лишении матерей родительских прав и в качестве обеспечительной меры в судебном порядке добились передачи детей в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Получив исполнительные листы немедленного исполнения, судебные приставы ОСП по Сыктывкару №1 выехали в пригородные поселки. Передача детей органам опеки прошла мирно, должницы не препятствовали исполнению решения суда.

«Женщины понимают смысл крайней меры, - отметили судебные приставы. - В квартирах чисто и ничто не напоминает об аморальном образе жизни. У обеих есть желание отстоять свое право быть матерью и вернуть детей домой».

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