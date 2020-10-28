Воркутинку обвинили в том, что она объявила мужа мертвым ради пенсии

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Управление ПФР в Воркуте обратилось в суд, требуя вернуть выплаченную ранее пенсию по потере кормильца.

Она была назначена несовершеннолетним детям жительницы Воркуты, когда бывшего мужа признали безвестно отсутствующим. По мнению сотрудников ПФР, неправомерные действия выразились в сокрытии без уважительных причин своего местонахождения, что повлекло причинение ущерба.

Однако суд в удовлетворении исковых требований отказал, поскольку на момент обращения в УПФР в г. Воркуте за назначением пенсии ответчик был признан безвестно отсутствующим в установленном законом порядке - судом, решение никем не оспаривалось и вступило в законную силу. Соответственно, пенсия по случаю потери кормильца назначена несовершеннолетним детям и ответчику правомерно.

Доказательств того, что ответчику после назначения пенсии по случаю потери кормильца было известно о месте нахождения бывшего мужа, но она намеренно скрывала эту информацию от УПФР в г. Воркуте, истец суду не представил.

Решение в законную силу не вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов РК.

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