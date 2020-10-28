На какие социальные объекты направят деньги из дефицитного бюджета Коми

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В правительстве Коми 27 октября рассмотрели проект республиканского бюджета на 2021 год. Несмотря на планируемый дефицит средств на социальных программах обещают не экономить.

Ожидается значительный дефицит республиканского бюджета: на 2021 и 2022 годы он запланирован в размере 15%, на 2023 год – 12%. Это связано со снижением доходов из-за падения мировых цен на углеводороды и уменьшением объёма их добычи, а также ростом бюджетных расходов из-за пандемии.

ей новой коронавирусной инфекции.

Несмотря на сложную финансовую ситуацию, бюджет сохранит социальную направленность, обещает глава республики.

Индексация социальных выплат, стипендий, зарплат работников бюджетной сферы в 2021 и 2022 годах будет сохранена на уровне 4%. Не запланирована индексация расходов на оплату труда работников органов исполнительной власти, государственных органов Республики Коми.

В рамках адресной инвестиционной программы на трехлетний период 62 % расходов приходится на социальные объекты. В их числе:

- Республиканская инфекционная больница в Сыктывкаре, реконструкция радиологического отделения Коми Республиканского онкологического диспансера в г. Сыктывкаре, лечебный корпус с. Усть-Цильма и 19 ФАПов;

- три школы - в с. Помоздино, в пст. Приуральский, в с. Объячево - и 1 школа-детский сад в д. Усть-Ижма;

- реконструкция здания Театра оперы и балета Республики Коми, социокультурные центры в с.Лэзым и с. Шошка Сыктывдинского района, дома культуры в с.Сторожевск и с.Богородск Котркеросского района;

- реконструкции Республиканского стадиона в г. Сыктывкаре, строительство двух ФОК - в пгт. Троицко-Печорск и г.Ухте;

- 3 дома-интерната для престарелых и инвалидов - в Прилузском, Сысольском районах и Сыктывкаре.

За счет средств Инвестиционного фонда Республики Коми будет продолжено финансирование проекта ГЧП в отношении автомобильной дороги Малая Пера – Ираель, Ираель - Каджером с ежегодным объёмом 1,3 млрд рублей.

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