Сгубивший отца и сына при ДТП в Сыктывкаре Максим Тутринов жаждет оправдания

Осужденный заявил, что у него есть доказательства фальсификации дела, и готов предъявить их в Верховном суде Коми. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Коми перенес на 3 ноября рассмотрение апелляциии сыктывкарского бизнесмена Максима Тутринова, осужденного к 11 годам колонии строгого режима за ДТП с двумя погибшими.

Дело должны были рассматривать 27 октября, но осужденный заявил, что желает присутствовать на заседании. По его словам, у него есть доказательства фальсификации дела, но он готов предъявить документы только лично.

Максим Тутринов и его адвокат просят приговор отменить, направить уголовное дело на новое рассмотрение иным составом суда, так как, по их мнению, приговор основан на недопустимых доказательствах, сообщает БНК.

Напомним, в августе Сыктывкарский городской суд признал 40-летнего Максима Тутринова виновным в нарушениях ПДД, повлекших смерть двух лиц.

21 сентября 2019 года Тутринов, ранее уже лишенный прав за пьянство за рулем, в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля «Лексус LS430». На улице улице 65-летия Победы он вылетел на встречку и столкнулся с «Ауди 80». В результате ДТП водитель «Ауди 80» скончался на месте, а его четырехлетний сын умер в больнице на следующий день, не приходя в сознание.

Суд приговорил водителя «Лексуса» к 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

Приговор Сыктывкарского городского суда обжалован защитником, осужденным и представителем потерпевших. И если Тутринов жаждет оправдания, то родные погибших требуют усилить наказание.

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