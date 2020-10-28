В Троицко-Печорске мусоркам будет не страшна непогода

Большинство контейнерных площадок райцентра не отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям, не огорожены по периметру и не оборудованы водонепроницаемым покрытием. Фото: ПроНашДом Троицко-Печорск

В п.г.т. Троицко-Печорске Республики Коми большинство контейнерных площадок не отвечают предъявляемым санитарно-эпидемиологическим требованиям.

К такому заключению пришла прокуратура Троицко-Печорского района, которая провела проверку по обращению жителей райцентра. Жители призывали власть обратить внимание на «Мусорный коллапс» в посёлке: писали обращения в органы, по Интернету «гуляли» заполненные мусорные груды, необустроенные для отходов площадки.

В ходе проверки, проведенной совместно со специалистами Роспотребнадзора, установлено, что большинство контейнерных площадок райцентра не отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям, не огорожены по периметру и не оборудованы водонепроницаемым покрытием.

Прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на администрацию городского поселения «Троицко-Печорск» обязанности надлежащим образом оборудовать контейнерные площадки. Суд удовлетворил заявленные требования.

После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.

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