Мошенница из Ухты обещала помощь нерадивым студентам

Только по двум эпизодам сумма ущерба составила 125 000 рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Ухте выявлены новые факты преступной деятельности местной жительницы, в отношении которой ранее было возбуждено уголовное дело за серию мошенничеств.

Женщина была задержана в апреле этого года по подозрению в серии мошенничеств (ст.159 УК РФ). К примеру, для своих корыстных целей злоумышленница использовала следующие предлоги: изготовление диплома о высшем образовании в местном вузе, выставление положительных отметок, предоставление бюджетного места при поступлении, прохождение курсов повышения квалификации по нефтяной направленности и так далее.

В ходе расследования оперативники установили причастность подозреваемой к еще двум эпизодам преступной деятельности. Общая сумма ущерба составила 125 000 рублей. Одному потерпевшему злоумышленница пообещала оказать помощь в сдаче экзамена по предмету «высшая математика», по которому имелась задолженность, другому – в получении зачетов. За свои услуги фигурантка получила 100 000 и 25 000 рублей соответственно, но больше на связь с клиентами не выходила.

Подозреваемая дала признательные показания. В настоящее время ухтинка находится под домашним арестом. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

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