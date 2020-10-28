В парке «Югыд ва» поймали рыболова-браконьера из Инты

Участковые уполномоченные Инты в ходе совместного рейдового мероприятия с сотрудниками национального парка «Югыд ва» задержали мужчину, который ловил рыбу в реке Кожим.

Интинец 1961 года рождения успел выловить до появления инспектирующих 13 хариусов. При себе рыбак имел лишь путевку, разрешающую въезд в нацпарк. Стражи порядка изъяли 8 хариусов, пять рыбин злоумышленник успел выбросить.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов на особо охраняемых природных территориях. Подозреваемый дал признательные показания.

Незадачливому рыболову грозит штраф до пятисот тысяч рублей или даже лишение свободы на 2 года - это максимальное наказание по этой статье. В настоящее время все материалы по уголовному делу переданы в суд, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

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