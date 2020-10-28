В Коми за разбитую в яме машину водитель отсудил у дорожников больше 800 тысяч рублей

В Коми водитель отсудил у дорожной компании более 800 тысяч за выбоину на дороге, в которой повредил авто. Дорожники пытались доказать, что мужчина ехал на небезопасной скорости, что и стало причиной поломки, но не смогли. Водитель же собрал все доказательства, которые и помогли ему выиграть суд, сообщает Комиинформ.

Водитель обратился с иском к АО «Коми дорожная компания». В суде предоставил акты недостатков эксплуатационного состоянии дороги, замеры выбоин (больше 13 см глубиной), заключение эксперта. Дорожники вину отрицали, отметив, что они во-первых, являются ненадлежащим ответчиком, во-вторых, водитель якобы не учел безопасную скорость. При этом доказательств ликвидации выбоин и наличии дорожного знака «Неровная дорога», а также дорожного знака, ограничивающего скорость движения, материалы дела не содержат. Также нет доказательства обозначения выбоин, на которые наехал водитель. К слову, скорость движения авто составляла 60 км/ч. И ответчик это не опроверг.

Эксперт истца также предоставил суду подробное обоснование размера причиненного материального ущерба в специальном заключении. Из него следует, что ремонт авто после аварии влепит владельцу в копеечку - стоимость восстановительного апргейда поврежденной машины с учетом износа составляет 469 700 рублей, а без учета износа – 790 500 рублей. Сторона ответчика не предоставила доказательств, опровергающих сумму ущерба. У суда не было основания сомневаться в подлинности заключения, так как заинтересованность эксперта в ходе дела не была установлена.

Таким образом, исковые требования водителя суд удовлетворил частично и постановил взыскать с АО «Коми дорожная компания» возмещение ущерба в размере 790 500 рублей, расходы на оплату услуг специалиста - 15 000 руб.лей, а также расходы на оплату государственной пошлины - 11 105 рублей. Всего: 816 605 рублей.

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