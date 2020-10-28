Кто виноват в вынужденной изоляции целого села Коми из-за сломанного моста

Фото: прокуратура Коми

24 октября 2020 года из-за массового движения льда по реке Нившере в районе деревни Пасвомын произошел отрыв наплавного моста. А он - единственный путь, по которому можно попасть в село. Теперь к жителям не могут попасть ни скорые, ни пожарные. Даже продукты им не доставить.

Мост стоит на балансе администрации Корткеросского района. И там знали об ожидаемом массовом движении льда по реке, сообщает прокуратура Коми. И ответственность за случившееся несет администрация.

Фактическое устранение нарушений, а также вопрос привлечения к ответственности виновных лиц будет находиться на контроле районной прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура Коми вернула в программу сноса 18 домов в поселке Подтыбок (подробности)