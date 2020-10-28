В Усинске вахтовик убил собутыльника одним ударом ножа

Фото: Следком по Коми

В Усинске завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 50-летнего жителя Псковской области, обвиняемого в убийстве собутыльника. Он также ранил ножом еще двух человек.

В мае этого года вахтовики распивали спиртное в квартире дома по улице Строителей. Один из них вдруг резко почувствовал личную неприязнь к остальным собутыльникам. Да такую сильную, что схватился за нож.

Одного из коллег по работе (жителя Печоры) он ударил ножом в область шеи и одним ударом рассек артерию и вену. Потерпевший в поисках спасения выбежал в подъезд, где и скончался от массивной кровопотери. Ранив ножом еще двух мужчин - участников компании (оба являются жителями Усинска), злоумышленник скрылся с места происшествия. Через сутки он был задержан.

В ходе расследования фигурант признал вину частично, пояснив, что удары наносил, но убивать никого не хотел. Следователем собрана доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает Следком по Коми.

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