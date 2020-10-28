Статистика Коми: как менялось отношение к браку последние сто лет

Современные дедушки и бабушки относятся к поколению беби-бумеров, с которого стартовал разводный тренд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно данным Всероссийской переписи населения, которая прошла в 2010 году, в целом по стране среди мужчин старше 60 лет в зарегистрированном браке состоял 71%, среди женщин - 31% (из числа указавших брачное состояние). По Республике Коми в данной возрастной категории в зарегистрированных отношениях состояли 69% мужчин и 28% женщин, сообщает Комистат.

Россияне старше 60 лет выбирают официальный брак: среди представителей «серебряного» поколения доля состоящих в официальных отношениях выше, чем в других возрастных категориях. Это следует из данных переписей населения.

28 октября отмечается Международный день бабушек и дедушек. Несмотря на кризис семьи, который наблюдается во всех развитых странах мира, российские бабушки и дедушки остаются верны традиционным ценностям.

Статистика фиксирует, что в последние несколько десятилетий люди во всем мире стали все позже вступать в брак, чаще разводиться или избегать официальной регистрации отношений. Однако это в меньшей степени касается россиян старшего поколения: современные бабушки и дедушки, которых довольно трудно назвать стариками в привычном для нас смысле слова, остаются патриархально настроенными.

«Брачные» цифры на протяжении 120 лет менялись незначительно. Итоги переписи 1897 года показали, что в старшем возрасте в браке состояли 68% российских мужчин и 36% женщин. Такая же картина наблюдается и по итогам переписи 1926 года, несмотря на уже произошедшие перемены в жизни страны. По данным переписей 1959 и 1970 годов, число семейных мужчин росло - 84% и 87% соответственно, а доля замужних женщин начала увеличиваться к 1970 году.

В том, что доля мужчин старшего возраста, состоящих в браке, значительно выше доли женщин, нет ничего странного: продолжительность жизни у женщин во всем мире больше, чем у мужчин. Но в России ситуация усугублялась войнами и политическими потрясениями, унесшими множество жизней представителей сильного пола.

К началу 1980-х годов стали проявляться новые демографические тенденции: семьи чаще стали распадаться, что снизило долю состоящих в браке даже в немолодом возрасте. Однако разводятся пожилые люди в разы реже, чем представители других возрастных групп.

С точки зрения теории поколений, современные дедушки и бабушки относятся к поколению беби-бумеров, с которого стартовал разводный тренд, а вот их внуки - представители поколения Z, для которых семья - главное богатство.

В последний раз самую высокую ценность семьи исследователи регистрировали у так называемого молчаливого поколения, представители которого родились в 1924–1943 годах. Нацеленность на поддержание брака на протяжении всей жизни станет отличительной чертой и поколения Z. Дети и подростки, которые родились с 2003 года (и будут рождаться до 2023 года), ориентируются на модель “Одна семья на всю жизнь”. Это уже подтверждается исследованиями социологов. Кроме того, дети слышат идущую в обществе оживленную дискуссию о необходимости сохранения семьи и о том, что заботиться о детях лучше в паре.

Так что можно сказать, что внуки во многом учат бабушек и дедушек сохранять семью.

Оценить, как изменилось брачное состояние наших бабушек и дедушек, а также всего взрослого населения России, можно будет после подведения итогов предстоящей переписи населения.

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