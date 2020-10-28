Погода в Коми 29 октября: бабье лето №2

В Сыктывкаре, Объячево температура ночью +1...+3 °C, днем +5...+7 °C. Облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем преииущественно без осадков.

Холоднее всего в Воркуте: ночью -8...-10 °C, днем 0...-2 °C. Облачно, ночью снег, метель, днем мокрый снег.

На остальной территории республики днем +3...+6. Облачно с прояснениями, временами, в основном ночью, осадки (дождь, мокрый снег), сообщает Коми ЦГСМ.

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