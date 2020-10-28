"Большая рыба", "древние пасы", шляпка-котелок и авоська: что ещё увидят сыктывкарцы в Ночь искусства

На воркшопе «Большая рыба» в отделе истории посетители узнают о значениях образов животных в финно-угорских мифах, легендах и преданиях, познакомятся с творчеством художника-этнофутуриста Юрия Лисовского. Фото: museumkomi.ru

1 ноября в Сыктывкаре Национальный музей Республики Коми присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств» с темой «Символика образов». Акция будет проходить на четырёх площадках музея.

Одной из площадок станет выставка «Рене Магритт. Вероломство образов». Уникальная коллекция литографий из частных европейских собраний позволит зрителю увидеть самые знаковые образы в искусстве XX века: трубка, которая таковой не является, ночная улица под ясным дневным небом, загадочный мужчина в шляпе-котелке... Гости смогут поразмышлять на самые волнующие темы, поискать скрытые смыслы, разгадать символы, которые очень тонко преподносит бельгийский художник-сюрреалист.

Традиция ставить родовые знаки существовала почти у всех древних народов, но мало кто сохранил их образцы до сегодняшнего дня. Коми народу это удалось. Соприкоснуться с секретами древних пасов, увидеть предметы со знаками собственности, создать свой знак-пас посетители смогут на выставке «Охотничьи тропы: промысловая охота в мировоззрении и повседневной жизни коми-зырян».

Гости акции вспомнят знаковые советские явления 1960-80-х гг., символы эпохи – «хрущёвку», бабетту, «волосатиков», авоську и твист на выставке «Говорит Сыктывкар: хроника городской жизни 60-80-х гг.». Посетителям представится возможность поговорить о музыкальной и танцевальной культуре этого времени, послушать виниловые и катушечные проигрыватели, потанцевать зажигательный твист и поиграть в оригинальную настольную игру «Монополия» 1970-х гг.

На воркшопе «Большая рыба» в отделе истории посетители узнают о значениях образов животных в финно-угорских мифах, легендах и преданиях, познакомятся с творчеством художника-этнофутуриста Юрия Лисовского, а также сделают рисунок в стиле произведений автора. Мероприятия будут проходить с 14:00 до 21:00 на четырёх площадках музея по предварительной записи (справки и запись по телефону 44-21-34; 89087164084). Наличие масок обязательно!

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