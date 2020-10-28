Коми напишет Большой этнографический диктант

В прошлом году Большой этнографический диктант в Коми написали 2383 человек. Фото: miretno.ru

С 3 по 8 ноября в формате онлайн будет проходить Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант».

Задания будут оформлены в виде теста: 20 вопросов – общефедеральная часть, 10 вопросов – уникальная часть Диктанта для каждого субъекта Российской Федерации и других стран. Для Коми вопросы были составлены подразделением отдела археологии Института языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения РАН.

28 октября на базе Дома дружбы народов Республики Коми прошла пресс-конференция, посвящённая предстоящему Большому этнографическому диктанту и республиканскому этнофоруму «Мы – россияне», в рамках которого он состоится.

Куратор Диктанта Василина Чупрова сообщила, что проверить свои этнографические знания можно будет проверить на сайт miretno.ru. Для этого нужно будет пройти несложную регистрацию, ответить на все вопросы. Ответы можно будет узнать сразу, после завершения тестирования. Расширенное пояснение ответов с указанием источников информации поможет участникам тестирования восполнить недостающие пробелы в знаниях.

3 ноября в Этнографическом музее Республике Коми будет организована одна уникальная площадка, на которой представители общественности по приглашению смогут написать Диктант в привычном формате.

В прошлом году Большой этнографический диктант в Коми написали 2383 человек, в этом году организаторы хотят привлечь более 5000 человек.

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