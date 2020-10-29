Врачам Коми разъяснили, как лечить пациентов с COVID-19 на дому

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Минздрав РФ опубликовал новые требования по лечению пациентов с коронавирусом в домашних условиях. Они содержат условия, при отсутствии которых зараженного должны поместить в стационар.

Они очевидно направлены на профилактику распространения инфекции на близких и соседей. Итак, чтобы лечиться на дому пациент не должен жить в общежитии или коммунальной квартире. Более того, у него должна быть возможность находиться в отдельной комнате.

Пациент не должен проживать вместе с людьми старше 65 лет, а также страдающими хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы;

Медики должны под расписку информировать больного ковидом и находящихся рядом с ним людей об этих условиях и разъяснить правила профилактики, которые они должны будут соблюдать.

Добавим, на следующей неделе Минздрав России проведет на площадке Сеченовского университета серию вебинаров для врачей в регионах, посвященных оказанию медицинской помощи пациентам с новой коронавирсуной инфекцией. Дистанционное обучение дает хороший эффект, сообщают на сайте ведомства.

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