"Самый добрый конкур" ждёт истории ваших питомцев

Прием заявок будет вестись до 15 января. Фото: Нина Юшкова Фото: Нина Юшкова

В Зеленоградске, прославившемся на весь мир своим бережным отношением к уличным животным, стартовал отбор номинантов на Международную премию "Мой ласковый и нужный зверь".

Номинантами на «лохматый оскар» могут стать животные из самых разных уголков мира, о которых писали или напишут в СМИ и Интернете в 2020 году. Заявить участника может любой житель планеты, воспользовавшись специальной формой на сайте Премии dobrovserdce.com.

Прием заявок будет вестись до 15 января, после чего, убедившись, что претенденты соответствуют условиям положения, оргкомитет сформирует список кандидатов, представив его в жюри.

Окончательные итоги голосования подведет авторитетное жюри, которое и выберет из числа братьев наших меньших медиагероя, совершившего в 2020 году достойный уважения поступок или поднявшего важные актуальные проблемы в нашем обществе. В специальной номинации "В ответе за тех" обладателем премии станет экозащитник (общественный деятель, организация или просто гражданин), наиболее отличившийся в деле защиты животного мира.

Кроме того, в этом сезоне будет проводиться народное голосование, где каждый посетитель сайта премии, может отдать за того, или иного кандидата.

Церемония вручения Премии пройдет в марте 2021 года во время проведения традиционного весеннего праздника — Дня зеленоградского кота. Лауреатов Премии помимо почета и признания, как и в прошлом году, ждут призы и почетные дипломы.

Напомним, в первый раз церемония вручения Премии прошла в Зеленоградске в марте 2020 года. В "самом добром конкурсе", как немедленно окрестили премию региональные и федеральные СМИ, приняли участие 30 номинантов из России и нескольких стран ближнего и дальнего зарубежья. Обладателями первого "Лохматого Оскара" стали пёс Грей из Москвы и хозяин медвежонка Мансура летчик Андрей Иванов из Калужской области.

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