Из-за пьяного за рулем в ДТП под Сыктывкаром пострадали четыре машины

Фото: УГИБДД по Коми.

ДТП произошло 28 октября в 20:32 в Сыктывкаре. Мужчина 1983 года рождения за рулем ВАЗ-21101 ехал по дороге Сыктывкар-Троицко-Печорск. На 7-м км он на скорости врезался в идущий перед его автомобилем Renault Megane. После этого ВАЗ-21101 отлетел на металлическое ограждение дороги. Ударившись о барьер машина вновь отлетела на дорогу, где столкнулась с другим отечественным авто, а уже то въехало в BMW.

В аварии пострадал водитель Renault – женщина 1993 года рождения. У нее травма головы, ушиб грудной клетки. Госпитализация не потребовалась.

Как выяснилось, водитель ВАЗ-21101 был в состоянии опьянения. Ранее за нарушение правил дорожного движения он привлекался к ответственности три раза, лишен прав управления в январе 2020 года на 19 месяцев за пьяное вождение. Стаж за рулем с 2005 года, сообщает УГИБДД по Коми.

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