Жителям ижемской Ласты пересчитали плату за мусор

Жителям Ласты были незаконно выставлены счета за сбор и вывоз ТКО. Фото: Владимир Ануфриев

Прокуратура Ижемского района провела проверку законности начисления ООО «Ухтажилфонд» платы за коммунальную услугу жителям деревни Ласта за 2019 год. За мошенничество при начислении платы за неоказанные коммунальные услуги возбуждено уголовное дело.

В ходе проверки выяснилось, что местный оператор по сбору и вывозу ТКО в период с апреля по август 2019 года изготовил подложные журналы движения мусоровозов. Данные этого журнала свидетельствовали, что жителям деревни Ласта услуги по сбору и вывозу ТКО были оказаны надлежащим образом, в то время как имелись многочисленные жалобы сельских жителей о фактическом неоказании данной услуги. Эти журналы местный оператор направил в ООО «Ухтажилфонд», после чего жителям Ласты были незаконно выставлены счета за данную коммунальную услугу.

На основании представления прокуратуры района ООО «Ухтажилфонд» осуществило перерасчет платы за услугу по сбору и вывозу ТКО за указанный период, а два должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности за ненадлежащий контроль за подрядчиком.

Кроме того, по указанным фактам в ОМВД России по Ижемскому району на основании материалов проверки прокуратуры Ижемского района возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ в отношении оператора, изготовившего и направившего подложные документы.

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