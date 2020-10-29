В соцсетях Коми появились слухи об отставке мэра Сыктывкара

Фото vk.com/hozyainova_ns

В социальных сетях Коми появились слухи о грядущей отставке мэра Сыктывкара. Якобы уже написано по собственному желанию. Наталья Хозяинова в данный момент находится в отпуске до 6 ноября, после чего она и готова сложить полномочия.

В пресс-службе администрации города БНК подтвердили лишь информацию о пребывании мэра в отпуске. В совете города, куда по регламенту должна подаваться заявление, сообщили, что оно не поступало.

Информация на странице Натальи Хозяиновой в соцсети "ВКонтакте" и сейчас регулярно обновляется, но личных обращений, которые она практикует время от времени, нет.

Наталья Хозяинова возглавляет администрацию Сыктывкара с декабре 2019 года. Она стала первой женщиной-мэром столицы Коми.

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