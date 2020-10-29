В Коми столкнулись лось и KIA Rio, пострадала пассажирка иномарки

56-летняя женщина, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, получила ушибленные раны лица.

В Сыктывдинском районе автомобиль KIA Rio столкнулся на трассе с лосем. Авария случилась 28 октября в 16:30.

За рулем иномарки был 67-летний мужчина. Опытный и аккуратный водитель: за нарушения правил дорожного движения привлекался четыре раза, стаж управления авто с 1999 года.

Он двигался со стороны Кирова в направлении Сыктывкара. На 771 км автодороги "Вятка" иномарка столкнулась с лосем, который перебегал дорогу.

В результате ДТП 56-летняя женщина, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, получила ушибленные раны лица. Не госпитализирована. От более тяжких последствий пострадавшую спасли пристегнутые ремни безопасности, сообщает УГИБДД МВД по Коми.

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