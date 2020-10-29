Наталья Хозяинова опровергла слухи об отставке с поста мэра Сыктывкара

Фото vk.com/hozyainova_ns

Сегодня, 29 октября соцсети и СМИ Коми взбудоражила новость о грядущей отставке мэра Сыктывкара. Назвалась даже дата - 6 ноября, сразу после выхода из отпуска Натальи Хозяиновой.

В тот же день на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Наталья Хозяинова попросила не верить слухам и домыслам.

"Подчеркну, что заявление о сложении полномочий мэра в Совет депутатов города я не подавалаВ настоящее время нахожусь с семьей в отпуске, за пределами республики.

Вместе с тем, в курсе происходящих в городе событий. Я на постоянной связи со своим первым заместителем Александром Александровичем Можеговым и начальниками управлений. Все вопросы решаем оперативно, по мере поступления", - написала она.

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