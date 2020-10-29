Частный сектор Сыктывкара зачищают от незаконных заборов

Мэрия Сыктывкара запланировала реконструкцию улицы Тентюковской. Здесь обустроят тротуар вдоль частного сектора от местечка Париж до Орбиты и отремонтируют проезжую часть. Появятся и водостоки, и освещение.

«Для обустройства тротуара необходимо сначала освободить землю от незаконно установленных заборов. В настоящее время по поручению мэра города в рамках земельного контроля идёт работа по выявлению фактов самозахвата муниципальной земли владельцами участков на первой линии вдоль улицы Тентюковской», – пояснил начальник городского управления ЖКХ Александр Гонтарь.

Помимо улицы Тентюковской, в настоящий момент земельный контроль проводится по улицам Маегова, Братьев Жилиных, Восточной, Парковой, Станционной, Почтовой, Клары Цеткин, Октябрьскому проспекту, по ряду улиц в пгт.Краснозатонский. В ближайших планах – начать земконтроль по улицам Воркутинская и Спиридонова, сообщает пресс-служба мэрии Сыктывкара.

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