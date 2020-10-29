Сыктывкарский суд взыскал с продавца автомобиля доплату за некачественный товар

Сыктывкарский городской суд взыскал с продавца доплату за некачественный товар - автомобиль, а также неустойку за то, что он не решил этот вопрос с клиентом добровольно и своевременно. Берем на вооружение данный успешный опыт отстаивания своих прав потребителя.

Истец обратился в суд с требованиями о взыскании убытков в виде разницы между ценой товара, установленной договором, и ценой соответствующего товара на момент вынесения решения суда, неустойки.

В обоснование указано, что между истцом и ответчиком заключён договор купли-продажи автомобиля. Истец товар оплатил как положено. Но при эксплуатации автомобиля в период гарантийного срока были выявлены существенные недостатки. Истец обратился с претензией об отказе от договора и возврате уплаченной за товар суммы. Ответчик в добровольном порядке данное требование не выполнил.

Ранее решением суда было установлено наличие существенных недостатков в автомобиле, договор купли-продажи расторгнут, в пользу истца взысканы средства, уплаченные за автомобиль.

Затем истец вновь обратился в суд с требованием взыскать неустойку за просрочку удовлетворения требования о возврате уплаченных за товар средств. Кроме того, заявил о взыскании разницы между стоимостью автомобиля на момент его приобретения и ценой аналогичного товара на момент удовлетворения требований о расторжении договора купли продажи.

Поскольку ответчиком денежные средства за автомобиль в установленный срок не возвращены, судом взыскана неустойка, предусмотренная ч. 1 ст. 23 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей".

На основании ст. 18, 24 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", п. 31 постановления Пленума Верховного Суда от 28 июня 2012 г. N 17, разъяснениями, изложенными в вопросе 3 Обзора судебной практики по делам о защите прав потребителей (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 14.10.2020), судом удовлетворено требование потребителя о взыскании разницы между ценой автомобиля, установленной договором купли-продажи, и ценой аналогичного автомобиля на время удовлетворения требований о взыскании уплаченной за товар ненадлежащего качества денежной суммы.

Решение суда в законную силу не вступило.

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