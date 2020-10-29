В страшном ДТП под Печорой из пяти человек выжили только два

Смертельное ДТП произошло сегодня, 29 октября, около 13 часов в Печорском районе. На автодороге Кедровый Шор — Печора столкнулись двигавшиеся навстречу друг другу «Лада» и Fiat Albea.

В результате аварии водитель и пассажир иномарки (мужчина и женщина), а также один из пассажиров «Лады» (мужчина) погибли на месте, сообщает УГИБДД МВД по Коми.

С тяжелыми травмами госпитализированы водитель и второй пассажир отечественного автомобиля. Детей среди пострадавших не было. Обстоятельства аварии выясняются, сообщает БНК.

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