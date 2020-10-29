Погода в Коми 30 октября: плюсовая температура добралась даже до Воркуты

В Сыктывкаре, Объячево температура ночью +1...+3 °C, днем +4...+5 °C. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

Холоднее всего в Воркуте: ночью -1...+1 °C, днем +1...+3 °C. Облачно с прояснениями,

снег переходящий в дождь.

На остальной территории республики ночью 0...+3, днем +3...+5. Облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, сообщает Коми ЦГСМ.

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