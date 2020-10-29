Коми получит 28 автомобилей скорой помощи

Автомобили оснащены современным медицинским оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Республики Коми заключило два государственных контракта с Министерством промышленности и торговли РФ на поставку автомобилей скорой медицинской помощи российского производства, сообщает пресс-служба Минздрава РК.

По первому контракту поставлены 16 автомашин Ульяновского автомобильного завода. Ожидается поставка еще 12 автомашин автомобильного завода «ГАЗ» по второму контракту.

Автомобили оснащены современным медицинским оборудованием: дефибрилляторами, носилками, кардиографами, аппаратами ИВЛ и другими медицинскими устройствами.

«В сложившейся эпидемиологической обстановке важно обеспечить быстрый выезд медицинских бригад и оперативную доставку пациентов в больницы. Данный специализированный транспорт должен облегчить работу выездным бригадам центральных районных больниц и территориального центра медицины катастроф в Ухте», - отметил и.о. министра здравоохранения Борис Александров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачам Коми разъяснили, как лечить пациентов с COVID-19 на дому Новый приказ Минздрава РФ (подробности)