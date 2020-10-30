Погода в Коми в выходные дни: 31 октября -1 ноября

В субботу в Республику Коми с севера будет опускаться холодный атмосферный фронт с волнами, который затянет более прохладный воздух.

Прохождение фронта будет отмечаться интенсивными дождями и мокрым снегом. На крайнем севере — снегом и метелью.

В воскресенье погода улучшится, на фоне роста атмосферного давления пройдет небольшой снег.

Температура воздуха в течение суток ожидается от -2С до +3С. Для южных районов это выше нормы в среднем на 3С, для северных — на 5С, для крайних северо-восточных — на 9С, сообщает Коми ЦГСМ.

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