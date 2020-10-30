Жители Коми остались без паспортов: произошел сбой системы

В текущем году в управление по вопросам миграции МВД по Коми поступило более 500 обращений граждан по вопросу недействительности их паспорта в информационных ресурсах различных органов и учреждений. Фото: БНК

Жительница столицы Коми неожиданно для себя выяснила, что ее паспорт недействителен. Это произошло с ней и еще сотней жителей республики из-за технического сбоя в информационной системе. Как доказать реальность документа, БНК рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

В редакцию обратилась жительница Сыктывкара со следующей жалобой: ее паспорт оказался недействителен из-за технического сбоя при обновлении данных в единой автоматизированной информационной системе «Российский паспорт». В Управлении по вопросам миграции полиции Коми женщине помогли исправить данные, но в других организациях они остались неизменны.

– В том же банке паспорт остался недействительным. То есть почти ничего ты сделать не можешь из-за ошибки. В полиции сказали, что можно получить справку, которая будет подтверждать действительность паспорта. И всю жизнь теперь с этой справкой ходить? – жалуется сыктывкарка.

В МВД по Коми сообщили, что еще в 2006 году была создана автоматизированная информационная система «Российский паспорт», в которую была загружена информация о российских паспортах из разных систем учета. Но при загрузке информации из унаследованных систем некоторые паспорта из-за технического сбоя приобрели статус «недействителен».

– В текущем году в управление по вопросам миграции МВД по Коми поступило более 500 обращений граждан по вопросу недействительности их паспорта в информационных ресурсах различных органов и учреждений. В основном данная проблема возникает при обращении граждан в банковские организации, - отмечают в полиции.

Для того чтобы проверить, действителен ли ваш паспорт, надо воспользоваться специальным сервисом («Проверка по списку недействительных российских паспортов») на странице Главного управления по вопросам миграции МВД России на сайте МВД России (сервисы.гувм.мвд.рф). Достаточно ввести серию и номер документа в соответствующих полях. После того как поля будут заполнены, нужно нажать на кнопку «Проверить паспорт». После этого произойдет проверка по списку недействительных российских паспортов. Если паспорт окажется недействительным, там же в интерактивной форме можно оставить заявку на корректировку данных. Заявки направляются в территориальный орган МВД России по месту выдачи паспорта и исправляются в кратчайшие сроки (регламентный срок - два рабочих дня). Информация о проведенной корректировке статуса паспорта направляется на электронный адрес заявителя. После сведения об этой операции выгружаются в базу данных «Российский паспорт» из территориальных органов МВД России в течение нескольких дней.

– При необходимости территориальным органом МВД России, оформлявшим паспорт гражданину, может быть выдана справка о действительности его паспорта. Справка действительна до замены паспорта на новый, – подчеркивают в МВД по Коми.

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