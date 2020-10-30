В Сыктывкаре стартуют обменные гастроли театров России

«Большие гастроли» откроет Русский драматический театр им. М. Горького на сцене театра им. В. Савина эксцентрической комедией «Одолжите тенора». Фото: страница театра в вк.

В рамках программы обменных гастролей на сцене республиканских театров выступят артисты из Дагестанской и Чувашской республик. Главными площадками станут Академический театр драмы им. В. Савина, Театр оперы и балета, а также Воркутинский театр кукол.

30 октября «Большие гастроли» откроет Русский драматический театр им. М. Горького на сцене театра им. В. Савина эксцентрической комедией «Одолжите тенора». История об известном итальянском артисте Тито Мерелли, который приехал в Кливлендскую оперу, чтобы исполнить партию Отелло, но за полчаса до выхода его нашли в гостиничном номере бездыханным с пустой банкой снотворного в руке.

31 октября и 1 ноября вниманию юных зрителей будет представлена музыкальная сказка «Бременские музыканты» о прекрасной Принцессе, полюбившей бродячего Трубадура и сбежавшей с ним и его друзьями из королевского дворца. В этот же день артисты из Махачкалы оживят историю из жизни злодея Ричарда III из одноименной пьесы У. Шекспира.

Подхватит эстафету обменных гастролей Чувашский государственный театр оперы и балета. 3 ноября на сцене Театра оперы и балета Коми будет представлена опера «Паяцы» в 2-х действиях. Исполнители через музыкальные фразы донесут до зрителя историю о чувствах и страстях, любви и ревности, наполняющих души актеров, странствующей труппы в Италии. 4 ноября пройдет показ музыкальной сказки «Снежная королева» по мотивам известного сюжета о дружбе Кая, получившего ледяной осколок в сердце, и Герды, которая спасла его от злых чар Снежной королевы. После вниманию сыктывкарской публики будет представлена оперетта Иоганна Штрауса «Летучая мышь», основанная на реальной истории из жизни венских буржуа.

Завершит «Большие гастроли» в Коми Озерский кукольный театр «Золотой петушок». С 27 по 29 ноября в рамках детско-юношеского направления программы на сцене Воркутинского театра кукол артисты отыграют три спектакля. «Дорожная азбука» расскажет малышам и взрослым о правилах поведения на дороге, а инспектор дорожного движения Степан Дорожкин проверит, усвоена ли инструкция по безопасности. Сказка для самых смелых «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду» поведает о приключениях маленького Енота. А спектакль-игра «Новая РЭПка» позволит юным зрителям побывать на сцене и сыграть одну из ролей русской народной сказки «Репка» в компании профессиональных артистов.

*** Программа «Большие гастроли» создана в 2014 году Министерством культуры Российской Федерации по инициативе В.В. Путина. Сегодня это самый масштабный гастрольный проект России. Охватывает все 85 регионов Российской Федерации, также в программе участвуют русскоязычные театры стран ближнего зарубежья. В 2019 году в программе приняли участие 267 театров, было показано более 2000 спектаклей. 68 субъектов РФ приняли 105 театров детско-юношеского направления «Больших гастролей» (большиегастроли.рф).

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