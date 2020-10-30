Житель Жешарта заплатит штраф за нахождение в заказнике «Удорском» со спиннингом

Заказник "Удорский" учрежден с целью сохранения уникального природного комплекса. Фото: Виктор Гафаров

Жешартским судом Усть-Вымского района Коми в отношении жителя пгт. Жешарт рассмотрено дело об административном правонарушении за нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на территории комплексного заказника регионального значения «Удорский».

Житель Жешарта в середине лета 2020 года находился рядом с резиновой лодкой, оснащенной подвесным лодочным мотором, в заказнике «Удорский» на левом берегу реки Мезени, у поселка Верхнемезенска Удорского района Республики Коми. При осмотре лодки на дне обнаружен разобранный спиннинг, к рукояти которого закреплена искусственная приманка. Рыбы в лодке не обнаружено.

Заказник учрежден с целью сохранения уникального природного комплекса: естественных лесов из ели сибирской местами Ш-12 класса бонитета, высокопродуктивных сосняков и лиственничников, редких видов растений, внесенных в Красную Книгу Российской Федерации, разнообразного животного мира, в том числе ценных видов рыб, места их обитания и нереста (П. 1 Положения комплексного заказника «Удорский», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Коми от 01.03.1993 № 110).

Мужчина вину признал. Постановлением мирового судьи он признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 8.39 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей с конфискацией орудия лова. Постановление вступило в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Печоре поймали рыбаков, которые ловили рыбу неводом. А так нельзя

Ещё и на моторке, что тоже запрещено законом. Читайте, сколько рыбы успели наловить ребята (подробности)