Житель Коми написал рекордный рассказ, где все слова начинаются на одну букву

Фото interrecord.ru

Житель Сосногорска Сергей Токмаков установил рекорд, создав самый объемный рассказ-тавтограмму на букву «П», состоящий из 3014 слов, пишет международное агентство регистрации рекордов interrecord.ru

Называется рассказ «Повесть правдивого пожилого провинциала». Посвятил свой рассказ мужчина президенту Путину. Прочитать его можно по этой ссылке.

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