"Заражаются дома": за время пандемии коронавирусом переболели почти две с половиной тысячи воркутинцев

Сегодня в Воркуте заражение чаще всего происходит в семьях после посещения одного из членов семьи общественных мест или общественного транспорта. Фото: пресс-служба администрации Воркуты.

Основным источником распространения COVID-19 в Воркуте являются домашние очаги, сообщает пресс-служба администрации заполярного города.

В Воркуте продолжается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба управления ГО и ЧС в Воркуте, ежедневно медики фиксируют порядка 20 случаев заражения COVID–19.

За текущий месяц уже зарегистрировано 469 новых случаев, тогда как в сентябре этот показатель составлял чуть более 320 случаев. Всего на 28 октября за время пандемии коронавирусной инфекцией переболел 2401 воркутинец, выздоровели 2038 человек, умерли 18 заболевших.

В Воркутинской инфекционной больнице на указанную дату лечение проходят 167 человек. Свободные коечный фонд лечебного учреждения составляет 68 койко-мест. Если в июне основными очагами распространения COVID-19 стали рабочие коллективы города, то сегодня заражение чаще всего происходит в семьях после посещения одного из членов семьи общественных мест или общественного транспорта.

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