В Сыктывкаре столкнулись две легковушки и грузовик

Фото: ГИБДД Сыктывкара

В пятницу, 30 октября, перед Краснозатонским мостом в Сыктывкаре произошло серьезное ДТП с участием большегруза и двух легковушек. Об этом сообщили в местной Госавтоинспекции.

Как передает «Комиинформ», сейчас движение в этом направлении затруднено. Водителей просят воздержаться от поездок. На трассе образовалась огромная пробка.

По предварительным данным, водитель КамАЗа 1977 года рождения двигался в сторону Краснозатонского. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с NISSAN QASHQAI. В свою очередь, легковушка столкнулась с SsangYong.

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