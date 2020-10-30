«Задумайтесь!»: воспитанников исправительной колонии под Сосногорском навестили священнослужители

В рамках мероприятий Недели межрелигиозного диалога в клубе учреждения гости исполнили песни собственного сочинения. Фото: пресс-служба УФСИН России по Республике Коми

На днях ухтинскую исправительную колонию № 8 посетили священнослужители из соседнего города Сосногорска: настоятель Храма Покрова Пресвятой Богородицы отец Сергий (Токмаков) и отец Сергий (Филиппов) настоятель Храма Преподобного Серафима Саровского. В рамках мероприятий Недели межрелигиозного диалога в клубе учреждения гости исполнили песни собственного сочинения.

Зрителями духовного концерта стали 60 осужденных. Встреча со священнослужителями продолжилась духовной беседой. Осужденным рассказали о важности веры в жизни, проявления терпимости по отношению к оппонентам, внимания и заботы по отношению к ближним.

Поговорили о традиционной системе ценностей, основанной на нравственном законе и христианских заповедях. Именно ее представители православной церкви считают подлинной, общечеловеческой. И на реальных жизненных примерах противопоставили ей навязываемую современным обществом потребления «искусственную» систему ценностей, базирующуюся на принципах удовлетворения самых примитивных, низменных, эгоистических потребностей, следование которой ведёт к искажению самого образа человека, делает его существование бессмысленным.

Осужденные поблагодарили священнослужителей за проникновенные песни и обсуждение духовных вопросов, которые дали возможность многим задуматься о собственном поведении в прошлом. Желающие также смогли пообщаться со священниками лично и обратиться к ним с духовными просьбами.

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