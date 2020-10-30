Воркутинка отсудила у работодателя 700 тысяч за потерю руки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Потерявшая на производстве руку жительница Заполярья отсудила у работодателя 700 тысяч рублей. Об этом сообщает «Комиинформ».

Жительница Заполярья обратилась в суд с требованиями о взыскании компенсации морального вреда в сумме восьми миллионов рублей, а также упущенной выгоды в виде неполученной заработной платы за период пожизненной нетрудоспособности за следующие 20 лет в размере 6 миллионов 720 тысяч рублей.

Она рассказала, что получила тяжелую производственную травму на одной из площадок муниципального предприятия «Северные тепловые сети». По мнению пострадавшей, травма получена из-за неудовлетворительной организации производства работ.

МУП «СТС» с требованиями не согласился, указав о чрезмерно завышенном размере требуемой компенсации морального вреда. Ранее работнице была выплачена компенсация на основании коллективного договора в сумме 111 344 рублей. А утраченный заработок был компенсирован ежемесячными страховыми выплатами.

В суде пострадавшая пояснила, что травму она получила в результате падения. Пол рабочего помещения грязный и в мелких камушках. Из-за мокрого разлетающегося с конвейера угля воркутинка поскользнулась на площадке обслуживания конвейера.

Суд установил, что женщина работала машинистом конвейера третьего разряда района тепловых сетей и котельной №4 мкр. Советский МУП «Северные тепловые сети» в Воркуте с 2017 года на основании трудового договора.

В акте указано, что работница, проходя через ступеньку на отметке +12 в районе сброса с элеватора, поскользнулась на мелкой твердой горной массе (уголь) и упала вперед. При падении левая рука попала в промежуток между швеллерами крепления натяжной станции. Руку затянуло в барабан и прокрутило.

В числе основных причин несчастного случая указаны: неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, выразившиеся в отсутствии защитного ограждения барабана натяжной станции в зоне натяжного устройства слева по ходу ленточного конвейера; конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования, выразившиеся в отсутствии проектного решения по исполнению защитного ограждения барабана натяжной станции, обеспечивающего безопасность обслуживающего персонала.

Суд удовлетворил иск пострадавшей на производстве женщины. Решено: взыскать с МУП «Северные тепловые сети» в пользу работницы компенсацию морального вреда в сумме 700 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Трехлетняя девочка лишилась части пальца в детсаду в Коми

Кончик указательного пальца левой руки был черный (подробнее)