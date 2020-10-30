"Загуглить" не догадались: спор о дате образования Усть-Цильмы закончился дракой и судимостью

Зарождение и основание Усть-Цильмы связано с именем новгородца Ивашки Дмитриева Ластки, которому в 1542 году была пожалована царская грамота на пользование землями по реке Печоре. Фото: https://varandej.livejournal.com/972206.html

А вы знаете дату образования села Усть-Цильмы? Вот и житель этого старинного села не знал. В июле прошлого года, находясь в гостях, мужчина не сошелся с одним из приглашенных во мнениях по этому поводу. Горячий спор закончился дракой, потерпевший получил тяжкие травмы, сообщает республиканская прокуратура.

Наш герой во время следствия и в судебном заседании вину не признал, выдвигая версию об ином механизме образования телесных повреждений у потерпевшего. Ситуация по делу осложнялась первоначальными пояснениями потерпевшего, якобы телесные повреждения он получил в результате падения на лестнице подъезда жилого дома.

Версию стороны защиты удалось опровергнуть благодаря результатам проведенной комиссионной судебно-медицинской экспертизы и грамотно выбранной тактике представления доказательств в суде, в том числе при допросе экспертов Республиканского Бюро СМЭ.

Суд признал мужчину виновным в инкриминируемом ему деянии и, с учетом наличия малолетних детей, положительной характеристики с места работы, отсутствия судимостей и фактов привлечения к административной ответственности, назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев. Приговором суда также удовлетворен иск прокуратуры района о взыскании с осужденного стоимости лечения потерпевшего в общей сумме 140 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

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