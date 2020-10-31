Посетители ТЦ в Сыктывкаре ответят за нарушение масочного режима

Со 2 ноября будут организованы рейды по торговым центрам для проверки соблюдения масочного режима молодежью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывкаре двое посетителей торгового центра «Парма» понесут наказание за нарушение масочного режима, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Нарушения были зафиксированы среди посетителей торговых объектов в ходе ежедневного рейда. Представителями столичной мэрии и городской полиции были проинспектированы ТЦ «Парма», магазины «Рынок», «Пятерочка», «Красное-Белое» и «Ридер» по ул. Морозова, «Цветофор», «Империя вин», «Магазин овощей и фруктов», «Птицефабрика Зеленецкая», магазин мясной продукции и «Сыктывкархлеб» по ул. Северной, 87, а также «Магнит» по ул. 65-летия Победы, 14/1.

В магазине «Магнит» посетительница находилась без маски, однако после беседы со специалистами администрации и полицией надела средства индивидуальной защиты. Также покупательнице была выдана памятка о необходимости использования масок и перчаток в период коронавируса.

В ТЦ «Парма» два посетителя не надели маски, поэтому полицией были составлены протоколы о нарушении статьи 20.6.1. КоАП, которая влечет предупреждение или наложение административного штрафа.

Рейды по соблюдению мер профилактики будут продолжены в ежедневном режиме. Кроме того, на период школьных каникул со второго ноября будут организованы рейды по торговым центрам для проверки соблюдения масочного режима молодежью. В рейдах примут участие волонтеры, дружинники, сотрудники городской администрации и правоохранительных органов.

С понедельника, 2 ноября, столичная мэрия начнет рейды по местам массового пребывания людей для контроля за соблюдением профилактических мер школьниками, находящимися на каникулах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чихают в открытую: в Сыктывкаре продолжают игнорировать масочный режим

В этом убедилась журналист "КП-Коми" (подробности)