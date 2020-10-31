Прокуратура Коми нашла спрятанные от суда деньги бывшего главы Сыктывкара

Фото: yandex.ru

Приговором Сыктывкарского городского суда, вступившим в силу в марте 2016 года, бывший руководитель администрации Сыктывкара Роман Зенищев осужден за взяточничество и растрату в особо крупном размере, а директор ООО «Тепловая компания» Игорь Осадчий – за пособничество в растрате.

По иску еще тогда с осужденных было взыскано 10 миллионов рублей, похищенных ими при строительстве муниципальной котельной. Однако денег как бы не оказалось. Но прокуроры их нашли.

Осадчий в период расследования дела фиктивно реализовал дорогостоящее имущество. По договору купли-продажи он передал своей матери, кстати, не имеющей прав на вождение автомобиля, дорогостоящий внедорожник. И, конечно, продолжал им пользоваться. Нежилые помещения площадью 1100 квадратных метров и стоимостью 9,9 млн рублей он передал по документам сестре своей бывшей супруги. Дама, опять же кстати, за три последних года перед «покупкой» заработала в 48 раз меньше ее цены.

Прокуратура успешно оспорила эти сделки в суде, который вернул ответчику его дорогостоящее имущество. Чему тот был совершенно не рад. Не желая погашать задолженность перед бюджетом, Осадчий обратился в Арбитражный суд Республики Коми с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). Однако суд ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов, а затем – реализации имущества. В итоге к настоящему времени Осадчий возместил ущерб, причиненный преступлением. В результате предпринятых прокуратурой мер в бюджет городского округа «Сыктывкар» поступило 10 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура Коми вернула в программу сноса 18 домов в поселке Подтыбок (подробности)