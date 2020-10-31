Кредиты по телефону стоили жителям Коми более 100 тысяч, уплаченных мошенникам

Ведутся следственно-оперативные мероприятия. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жители Печоры и Усть-Вымского района лишились более 117 тысяч рублей после получения ложной информации о кредитах, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

В дежурную часть ОМВД России по Усть-Вымскому району с заявлением обратилась местная жительница, 1968 года рождения. Женщина сообщила полицейским, что ее обманул неизвестный телефонный собеседник. В вечернее время ей поступил звонок. Незнакомец представился сотрудником службы безопасности банка, не указывая при этом название учреждения. Он сказал, что жительнице района одобрен кредит в сумме 200 000 рублей и предложил заключить сделку. В ходе диалога звонивший добавил, что одно из условий получения займа – оплата страховки.

Заявительница дала согласие и с помощью мобильного банка перевела более 22 тысяч рублей на указанный ей номер счета. В результате женщина осталась и без кредита, и без денег. На связь сотрудник службы безопасности больше не вышел. Интересен тот факт, что потерпевшая знала о подобных схемах обмана из СМИ, профилактические листовки также размещены в подъезде по месту жительства.

В Печоре пенсионерка, 1953 года рождения, потеряла более 95 тысяч рублей. Женщина поверила информации о том, что на ее имя ошибочно оформлен кредит. Затем следуя инструкции неизвестных абонентов, она передала «помощникам», пообещавшим решить проблему, персональные данные своего счета и другие сведения. Злоумышленники в течение суток держали жительницу Коми на связи, не давая ей посоветоваться с родными и близкими.

Согласно базам данных по всем телефонным номерам выявлены совпадения с 17-тью аналогичными фактами обмана в отношении граждан из субъектов РФ. При этом сама потерпевшая знала о подобных мошеннических схемах, но все равно поверила незнакомцам.

Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Ведутся следственно-оперативные мероприятия.

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