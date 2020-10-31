Коми ждет теплая зима

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В большинстве регионов России будет теплая зима, прогнозируют метеорологи. В частности, температура в декабре почти везде будет около и выше нормы. Особенно высокая температура ожидается на севере европейской территории России.

"В целом зима ожидается теплая, но это не значит, что не будет значительных морозов", - сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, начало 2021 года также будут относительно теплым для большинства регионов страны.

"В январе тоже около нормы в большинстве регионов страны, а на южной территории европейской части - выше нормы", - сказал он. Повышенная температура в феврале будет на всей европейской части страны. На остальной территории она будет около нормы, но на положительном фоне, подчеркнул руководитель Гидрометцентра.

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