«Вы что, не понимаете элементарного?» Как мошенник развел директора предприятия под предлогом проверки

Мошенник "работал" практически за еду и спиртное. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Корткеросском районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества под предлогом покупки товаров для проверяющей комиссии, сообщает МВД по Коми.

Сотрудники ОМВД России по Корткеросскому району расследуют уголовное дело по факту обмана руководителя одной из коммерческих структур. Местной жительнице позвонил мужчина. Назвав ее по имени-отчеству, он представился руководителем одного из районных надзорных ведомств. Сообщил, что женщине необходимо принести некоторые документы на ее предприятие. Директор фирмы вспомнила: не так давно у нее была проверка и подумала, что это связано с ней.

Неизвестный попросил связаться с ним позднее по его личному сотовому телефону. На этот раз «правоохранитель» попросил заявительницу явиться в ведомство. Чуть позднее, когда она перезвонила, чтобы уточнить время встречи, собеседник пояснил следующее. Якобы у них работает проверка из Москвы, и вообще-то ему сейчас некогда, но несколько минут он ей все-таки уделит. Далее мужчина попросил приобрести для проверяющей комиссии коньяк. Потерпевшая сказала, что не разбирается в алкоголе и позвонит из магазина. При очередном звонке «руководитель» снова стал ссылаться, что ему некогда, и срочно нужно купить две сим-карты для телефонов проверяющих сотрудников.

На вопрос женщины, идти ли ей в салон сотовой связи, собеседник ответил, что это слишком долго. Они закупят все сами, необходимо перевести на два телефонных номера по 3 и 5 тысяч рублей, а потом явиться к нему на прием. Такой суммы у потерпевшей не оказалось, поэтому условились, что она переведет 3 тысячи рублей на сотовый телефон.

Уже находясь напротив здания ведомства, женщина еще раз решила перезвонить и уточнить детали. «Руководитель ведомства» недовольно посетовал, что она его отвлекает от дел. «Вы что, не понимаете элементарного?» - спросил он. После этого женщина через мобильный банк перевела требуемую сумму и зашла в помещение надзорного ведомства. Жительница района зашла на прием к руководителю, однако тот сильно удивился и пояснил, что никого не приглашал.

Гражданка обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Ведется расследование.

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