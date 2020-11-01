На неделе Коми ждет аномально тёплая, но сырая погода

Как настраивает синоптическая ситуация, на первой ноябрьской неделе глубокий атлантический циклон с юго-запада будет затягивать интенсивную волну тепла. Однако, тёплый воздух будет насыщен влагой.

В понедельник-вторник небольшие осадки (снег, мокрый снег) пройдут на севере региона, ближе к циклону, а в последующем влияние циклона распространится на всю территорию республики, осадки чаще станут выпадать в виде дождя и усилятся. Лишь к концу недели дождь вновь будет переходить в снег. Усилится и ветер: его порывы местами будут достигать 15-18 м/с.

В течение суток в начале недели ожидается в пределах 0...-5С, затем — до +4С, на западе в среду-четверг возможно повышение до +7С, что выше нормы от 6С на юге и до 11С — на крайнем северо-востоке, сообщает Коми ЦГМС.

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