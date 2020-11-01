Коми получит деньги на создание лаборатории диагностики ковида

Коми получит 5,715 тысяч рублей.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Правительство России выделило более миллиарда рублей на оснащение в регионах лабораторий медицинских учреждений, которые тестируют граждан на коронавирус. Коми получит 5,715 тысяч рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Федеральное финансирование позволит оснастить лаборатории специальным оборудованием, позволяющим проводить исследования с помощью высокочувствительных методов диагностики. Это повысит точность тестирования и увеличит охват населения новейшими методами диагностики.
Деньги поступят из резервного фонда Правительства и будут распределены между 84 регионами пропорционально численности населения.
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