Коми получит деньги на создание лаборатории диагностики ковида

Коми получит 5,715 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Правительство России выделило более миллиарда рублей на оснащение в регионах лабораторий медицинских учреждений, которые тестируют граждан на коронавирус. Коми получит 5,715 тысяч рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Федеральное финансирование позволит оснастить лаборатории специальным оборудованием, позволяющим проводить исследования с помощью высокочувствительных методов диагностики. Это повысит точность тестирования и увеличит охват населения новейшими методами диагностики.

Деньги поступят из резервного фонда Правительства и будут распределены между 84 регионами пропорционально численности населения.

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