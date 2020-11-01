На трассе под Ухтой погиб водитель «Нивы»

Дорожно-транспортное происшествие случилось 31 октября в 20:20 на 269 км автодороги Сыктывкар — Ухта. 71-летний водитель "Шевроле Нива" двигался со стороны Ухты в направлении Сыктывкара. На 269 км автодороги он не справился с управлением, выехал на встречку.

В это время по встречной полосе двигался Renault Logan, с которым и столкнулась «Нива». А после этого в иномарку врезался ехавший следом за ней Hyundai Creta.

В результате столкновения водитель "Нивы" от полученных травм скончался на месте ДТП. Выписано направление на судебно-медицинскую экспертизу.

У 21-летнего водителя Renault Logan перелом таза и травма шейного отдела позвоночника. Госпитализирован. Был пристегнут ремнями безопасности.

У 68-летней пассажирки автомобиля Hyundai Creta черепно-мозговую травма, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. Она также была госпитализирована. Была не пристегнута ремнями безопасности.

Водитель "Нивы" за нарушения правил дорожного движения к ответственности привлекался один раз. Водительское удостоверение получил в 1994 году, сообщает УГИБДД по Коми.

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