Житель Сыктывкара взыскал с продавца 53 тысячи за некачественный телефон

Всего в пользу потребителя взыскано 53 885 рублей, в том числе 5000 рублей - компенсация морального вреда.

Управление Роспотребнадзора по Республике Коми обратилось суд с исковым заявлением в защиту потребителя с требованиями расторжения договора купли-продажи, взыскании денежных средств, неустойки и штрафа, а также компенсации морального вреда в связи с незаконными и ущемляющими права потребителя действиями со стороны ООО «Вайлдберриз».

Между сторонами заключен договор купли-продажи смартфона на сайте интернет-магазина «Wildberries», товар получен в пункте самовывоза в Сыктывкаре. В течение трех дней с момента покупки в телефоне выявились недостатки, и потребитель обратился с письменной претензией с требованием о возврате денежных средств.

Товар ненадлежащего качества в тот же день был принят продавцом для проведения проверки качества. Недостатки были найдены, но вместо выплаты телефон отремонтировали.

Покупателя это не устроило, он обратился за помощью в Управление Роспотребнадзора по Коми. Исковые требования были удовлетворены судом в полном объеме. Всего в пользу потребителя взыскано 53 885 рублей, в том числе 5000 рублей - компенсация морального вреда, сообщают на сайте Роспотребнадзора по Коми.

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